Cantù, bomba d'acqua: il video della strada che diventa un fiume

Lo avevano annunciato le previsioni meteo che oggi, 25 luglio, ci sarebbero stati dei rovesci sparsi e violenti e la Protezione Civile aveva anche lanciato un'allerta meteo per la Lombardia. Ma nessuno si aspettava fenomeni tanto violenti e improvvisi. Una delle zone più colpite è stata quella di Cantù ma anche nell'erbese ( Lambrugo, Merone e Inverigo) hanno avuto i loro 15 minuti di paura con una grandinata che ha visto cadere dal cielo chicchi grossi come palline da golf (qui il servizio). Tantissime le segnalazioni ma a Cantù la situazione, in zona via Daverio. Il video che ci ha inviato Karim Falcone parla da solo, ma abbiamo raccolto anche la testimonianza di Martina che vive sempre a Cantù sempre nei pressi della via che si è trasformata in un fiume.

«Non sono riuscita neanche a prendere il telefonino lo spettacolo era davvero insolito, terrificante. Non pensavamo ad una situazione del genere. Ho chiamato il mio compagno (che oltretutto è fuori in moto da stamattina) e gli ho detto di non tornare, di stare attento....»