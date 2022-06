Cantù: trasloco della Neuropsichiatria Infantile

In vista dell’avvio dei lavori per la Casa di Comunità che sarà ospitata all’interno dell’ospedale di Cantù, ieri 13 giugno è iniziato il trasloco degli ambulatori della Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza e il posizionamento della nuova segnaletica. Il trasferimento nei nuovi locali - in parte le attività della Neuropsichiatria saranno allocate sempre nell’edificio P ma al quarto piano e in parte al secondo piano dell’edificio E - si concluderanno nei prossimi giorni. La prossima settimana inizieranno poi i lavori nell’edificio P dove sarà poi collocata la Casa di Comunità. Gli interventi - finanziati con 65mila euro - prevedono il rifacimento della pavimentazione, l’imbiancatura dei locali, la realizzazione dei locali per il Punto Unico di Accesso, quelli per gli infermieri di famiglia/comunità e quelli per gli studi degli MMg/Pls (medico di medicina generale/pediatra di libera scelta). La fine dei lavori è prevista per il mese di ottobre.