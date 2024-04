Cantù, il sindaco nega la festa pubblica del Ramadan: dovrà pagare le spese legali

Il sindaco di Cantù Alice Galbiati dovrà pagare le spese legali per un totale di 500 euro per aver vietato la festa pubblica del Ramadan nel capannone di via Milano. Una storia che ha portato a una vera e propria battaglia legale terminata con l'associazione Assalam del centro islamico che si è rivolta al Tar di Milano per un ricorso, che ha vinto. Quindi il sindaco dovrà pagare.

Arrivano parole di solidarietà per Galbiati da parte dell'europarlamentare della Lega, angelo Ciocca: "La decisione della sindaca Galbiati di non autorizzare questa manifestazione era dettata dalla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.Ritengo questo verdetto ingiusto e preoccupante, in quanto mina l'autonomia decisionale degli amministratori locali, che dovrebbero poter agire nell'esclusivo interesse della propria comunità. La sindaca Galbiati ha semplicemente svolto il suo dovere di tutelare la sicurezza pubblica, in quanto il luogo prescelto dall’associazione musulmana non era nemmeno idoneo a essere un luogo di culto e per questo non dovrebbe essere punita. Esprimo dunque la mia più sincera solidarietà ad Alice Galbiati, certo che questo episodio non la fermerà nel suo impegno a servizio dei cittadini".