Cantù aderisce a Giraskuola, per far risparmiare sull’acquisto di libri scolastici

Cantù ha aderito alla piattaforma di scambio, vendita e acquisto testi scolastici Giraskuola, un servizio innovativo che mette in contatto diretto e gratuito i cittadini e le famiglie che potranno, così, reperire il materiale con facilità e ad un costo contenuto.

“Con la crisi economica causata dalla Pandemia, ci siamo resi conto del peso che l’acquisto di libri per il nuovo anno scolastico comporta per le famiglie canturine: una domanda sociale sempre crescente, che non potevamo lasciare inascoltata. Abbiamo

quindi deciso di aderire a questo progetto solidale ed innovativo. Partecipando a Giraskuola vogliamo supportare i canturini, cercando di abbattere il più possibile il costo dell’istruzione per le famiglie, in modo che tutti i cittadini possano accedervi con

minori sacrifici possibili. Si tratta di una scelta di welfare municipale: come Amministrazione, da sempre, cerchiamo di formulare risposte concrete e di promuovere, oltre che tutelare, i servizi fondamentali”, spiega Isabella Girgi, Assessore all’Istruzione e Servizi Sociali.

Giraskuola è un servizio semplice e gratuito per le famiglie, che potranno reperire i libri dalle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado della Città, semplicemente registrandosi sul sito https://www.giraskuola.it/, entrando nella sezione dedicata a Cantù e selezionando l’Istituto scolastico di riferimento, la classe e, infine, là dove presente, la sezione.

A questo punto, sarà possibile individuare il testo scolastico di proprio interesse: la piattaforma metterà in contatto gratuitamente il venditore e l’acquirente che, così, potranno definire i termini di acquisto.

GirasKuola è presente in oltre 60 Comuni della Lombardia, del Veneto e della Toscana, per un totale di oltre 400 Istituti Scolastici. L’obiettivo è quello di entrare a far parte di una rete nazionale di comunità ecologiche e solidali in cui cerchiamo di dare una seconda vita a tutto ciò che ruota intorno alla filiera scolastica, cercando e trovando risparmi, favorendo la crescita della comunità.