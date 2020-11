Cantù, Lidl chiuso fino al 29 novembre per aver violato il Dpcm. Colpa delle scarpe?

È di ieri l'avviso affisso sulla vetrina della Lidl di viale Europa a Cantù dove c'è scritto che, a causa della violazione dell'articolo 1 del Dpcm dell'11 marzo 2020 il supermercato sarà (provvisoriamente) chiuso, fino al 29 novembre. Riportiamo il testo integrale dell' articolo 1:

Art 1 del Dpcm dell'11 marzo 2020

Sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e

grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita'. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi

alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Le scarpe colpevoli della chiusura?

Insomma, facendo i conti della serva, sembrerebbe proprio che questa sanzione sia giunta dopo la vendita delle scarpe Lidl perchè non sarebbero beni di prima necessità ed inoltre, hanno creato anche file e code di persone che volevano a tutti i costi comprarle in modalità non sempre consone ai decreti anti-assembramenti. Una vera e propria "follia" era scoppiata nei giorni di vendita di questi articoli loggati Lidl, esauriti in pochi giorni. Sui social, nella pagina Sei Di Cantù se... sono in molti ad additare la vendita delle scarpe come "colpevole" della chiusura del supermercato che comunque, ricordiamolo, riaprirà il 29 novembre.