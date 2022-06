Apre il nuovo Centro Medico Cantù, Città della Salute: tutti i servizi

Apre il 13 giugno il CMC Centro Medico Cantù “Città della salute”, il nuovo centro di medicina specialistica, fisioterapia, diagnostica per immagini e punto prelievi. Sono stati pensati orari flessibili, un punto prelievi convenzionato SSN e facilità di prenotazione per andare incontro alle necessità di salute dei cittadini.

Un centro medico dedicato alla salute dove sarà possibile effettuare esami radiologici, visite mediche specialistiche e trattamenti fisioterapici.

Il nuovo CMC comprenderà, nei prossimi mesi, anche un punto prelievi convenzionato SSN, con accesso diretto senza prenotazione e una sala operatoria per interventi chirurgici in day hospital.

Diagnostica per immagini, Poliambulatori e Fisioterapia

Il nuovo Centro Medico Cantù è l’ampliamento del poliambulatorio di via Cavour attivo dal 2014 con 30 ambulatori e oltre 50 specialisti. Si pone come riferimento per la cura e la salute del cittadino.

La principale novità è un servizio di radiologia con radiologia tradizionale, TAC, risonanza magnetica aperta, mammografia, MOC ed ecografie.

Saranno anche attivi i nuovi ambulatori di oculistica, gastroenterologia, senologia e vulnologia.

Occupa i tre piani della struttura di Piazza Marconi (ex stabile UBI Banca, piazza del mercato).

“Siamo molto contenti di poter ampliare la nostra offerta di servizi dedicati alla salute nel territorio di Cantù”, commenta il Direttore sanitario Dottor Claudio Mariani. “Grazie ai nuovi servizi di diagnostica per immagini e punto prelievi, la nostra offerta diventa più completa. Per meglo soddisfare le esigenze dei cittadini, saranno anche previste aperture serali con accesso su prenotazione”.

Radiologia

Servizi di diagnostica per immagini:

Radiologia tradizionale

Ecografia

Tomografia computerizzata (TAC)

Risonanza magnetica aperta

Densitometria ossea (MOC)

Mammografia digitale

Ortopantomografia

Poliambulatori di Medicina Specialistica e Fisioterapia

Allergologia

Allergologia pediatrica

Anestesia (terapia del dolore) • Angiologia

Cardiologia

Chirurgia generale

Diabetologia

Dietologia

Dermatologia

Ecografia

Endocrinologia

Endoscopia

Fisiatria

Fisioterapia

Massoterapia

Gastroenterologia

Geriatria

Ginecologia e Ostetricia

Genetica Medica

Medicina Estetica

Neurologia

Neurochirurgia

Oculistica

Omeopatia

Ortopedia e Traumatologia

Osteopatia

Otorinolaringoiatria

Nefrologia

Pediatria •

Pneumologia

Psicologia

Reumatologia

Senologia

Urologia

Venereologia

Vulnologia

Punto prelievi

Entro la fine dell’anno sarà attivato un punto prelievi Bianalisi, convenzionato SSN.

Medicina dello Sport

Completa l’offerta del gruppo CMC, il CMC Sport, il centro medico di via al Monte 4 a Cantù, dedicato alla medicina sportiva e specializzato in visite specialistiche per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica. Per i clienti di CMC Sport sarà possibile effettuare esami radiologici a tariffe agevolate presso CMC Città della Salute in Piazza Marconi.

