Cantù, l'ultimo addio a Antonio Bossi: è stato uno dei fondatori della protezione civile della città

Cantù saluta Antonio Bossi. Venuto a mancare all'età di 82 anni, è stato tra i fondatori della protezione civile di Cantù, che proprio ieri ha festeggiato i suoi primi trent’anni di attività.

Nel corso degli anni, si è messo a disposizione della città, prima come amministratore comunale, poi come instancabile volontario nella protezione civile e nella croce rossa.

A ricordarlo il coordinatore della protezione civile di Cantù, Luca Montorfano: "Antonio è stato tra i fondatori del nostro gruppo e una colonna portante per tanti anni. Con il ruolo di ispettore mi ha visto crescere all'interno del gruppo fino a che sono diventato coordinatore. Mi ha sempre affiancato con saggezza e responsabilità e con il suo esempio e i suoi consigli mi ha reso un uomo migliore. Per noi è stata una grande persona e continuerà ad esserlo nei nostri ricordi ma soprattutto nei nostri cuori”.

Un ricordo commosso anche da parte del consigliere comunale con delega alla protezione civile, Sofia Guanziroli: "Antonio è stato un pilastro fondamentale nella nostra comunità, dedicando la sua vita agli altri. Con il suo spirito altruista e la sua determinazione incrollabile, ha costruito e ha contribuito a guidare la nostra Protezione Civile con impegno instancabile. Ha ispirato e plasmato intere generazioni di volontari, creando un legato duraturo che continuerà a vivere attraverso il servizio continuo della Protezione Civile".

"Le più sentite condoglianze alla famiglia di Antonio e agli amici. Dobbiamo cogliere l’occasione per riflettere sul lascito straordinario di Antonio a Cantù. È stato un faro di speranza per la nostra città, un uomo la cui dedizione ha dato vita a un servizio di protezione civile diventato punto di riferimento per l’intero territorio: un’organizzazione di eccellenza, pronta ad affrontare le sfide e a proteggere la nostra comunità nei momenti

di bisogno. Come Sindaco, sono profondamente grata per il contributo straordinario di Antonio. La sua presenza positiva e il suo spirito altruista hanno ispirato tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui e di condividere la sua visione di una Cantù più

sicura", il sindaco, Alice Galbiati. L'amministrazione comunale si stringe al cordoglio della famiglia.