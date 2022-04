Il nuovo lungolago di Como inizia a prendere forma

Nonostante resti viva l'incongnita per le materie prime, che sta assilando anche i lavori per la realizzazione della Variante della Tremezzina, il cantiere della paratie di Como avanza e mostra i primi significativi segnali di come sarà il nuovo lungolago. In particolare è il tratto di viale Geno. dove la scorsa estate si sono conclusi i lavori per la posa delle barriere a pacchetto, che i lavori sembrano essere davvero a buon punto.Tanto che, osservando l'avanzamento del cantiere dal lago, si può ben vedere come il muro della passeggiata sia praticamente ultimato sino al nuovo porto turistico di Sant'Agostino.

All'interno di questo primo lotto, quello che corre sino a piazza Cavour, le ruspe sono al lavoro per creare le basi di quella che sarà, si spera entro la fine del 2023, la nuova passeggiata del lungolago di Como. Chiaro che qui poi si giocherà un'altra partita, ovvero quella non meno importante e che ha già fatto molto discutere, degli arredi. Una discussione sia sulle proposte decorative del Comume, sia sui mancati rapporti di coinvolgimento di Palazzo Cernezzi da parte di Regione Lombardia.

Va pur detto, andando oltre le polemiche, che da quando il cantiere delle paratie è finito in mano al Pirellone, non si è più fermato. Mentre invece sappiamo bene come sia stata trattata la parte non ancora interessata dal cantiere, quella dell'ex passeggiata Amici di Como. E così, questa è la realtà, per la prima volta dall'ormai lontanissimo 2008, il nuovo lungolago non sembra più un miraggio. Poi certamente si potrà tornare a discutere sulla reale opportunità dell'opera, sulla qualità architettonica ed ingegneristica, ma solo il fatto che non ci siano stati più stop, ai comaschi sembra già un miracolo. E sappiamo bene, mentre avanza la bella stagione, quanto tutto questo sia determinante per il turismo di Como.