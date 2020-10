Como, i cantieri stradali per la posa della fibra ottica

In seguito alle riunioni dei giorni scorsi, sono stati previsti i seguenti lavori per la posa della fibra ottica:



Piazzale Gerbetto dal 12/10 al 20/10 senza interruzioni del traffico

Via Monte Grappa dal 12/10 al 23/10 senza interruzioni del traffico

Via Magenta dal 12/10 al 14/10 con occupazione dei posti auto

Via G. Ciapparelli dal 15/10 al 30/10 senza interruzioni del traffico

Via Palestro dal 12/10 al 14/10, una corsia chiusa

Via Ambrosoli dal 15/10 al 16/10 con moviere senza interruzione del traffico

Via Mentana dal 12/10 al 16/10, una corsia chiusa

Via Teresa Ciceri, via Carso e via Piadeni il 12/10

Via Castelnuovo dal 12/10 al 14/10 senza interruzione del traffico

Via Piave (tra via Briantea e via Minzoni) il 15 e 16/10 senza interruzione del traffico, con divieto di sosta

Via Briantea (tra via Piave e via Rienza) il 15/10 senza interruzione del traffico

Via Zezio (tra via T. Grossi e via Gorizia) dal 12/10 al 16/10 con divieto di sosta

Via Zezio (tra via Briantea e via Cetti) dal 19/10 al 23/10 con divieto di sosta

Via Zezio (tra via T. Grossi e via Anzi) dal 19/10 al 23/10 con divieto di sosta

Si segnalano inoltre gli interventi notturni di asfaltatura in via D'Annunzio nel tratto da piazzale Giotto al confine con il comune di San Fermo e in via Risorgimento nel tratto da via D'Annunzio a via Rimembranza. Entrambi partiranno stasera e proseguiranno nelle notti successive fino a giovedì 15 ottobre.

In via D’Annunzio nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo il traffico sarà regolamentato a senso unico di marcia; verranno interdetti di conseguenza l'accesso e l'uscita di via Prestino con deviazione da piazzale Giotto e/o da via De Col.

In via Risorgimento nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 5 del giorno successivo è sospesa la circolazione veicolare. Sono autorizzati a passare i veicoli in uso alle Forze dell’Ordine, al soccorso sanitario e tecnico urgente. I veicoli in uso ai residenti di via Nicolodi saranno deviati lungo via D'Annunzio e autorizzati al transito in contromano a passo d’uomo.