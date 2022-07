Cantieri a Como, l'assessore Colombo: "Via Bixio chiude entro Ferragosto"

Tormentata da qualche settimana, via Bixio troverà un po' di pace già dalla prossima settimana ma soprattutto dopo Ferragosto. Ad annunciarlo è l'assessore Enrico Colombo: "I residenti devono stringere i denti ancora 15 giorni. Nei prossimi giorni verranno posati gli ultimi 40 metri di condotta e fatto questo la maggior parte dei disagi termineranno. Il cantiere da Ferragosto non arrecherà più problemi alla circolazione che tornerà dopi le ultime verifiche a doppio senso"-

"Per quanto riguarda invece il parcheggio della stazione unica di Camerlata - afferma ancora Colombo - siamo alle battute finali e anche qui per agosto torneremo alla normalità e stiamo quindi ultimando le verifiche e le prove di accesso al parcheggio dei mezzi pubblici. Il rifacimento della rotondina di via Turati, sempre a Camerlata, è in agenda per settembre. In via per Cernobbio il cantiere partirà a settembre, e anche qui procederemo come già successo in Napoleona con l'approntamento di una rotonda provvisoria per "educare" la viabilità.

Un accenno anche per via Bogo Vico vecchia: "Non abbiamo ancora riscontro certo della fine della posa dei sottoservizi. Una volta accertati i tempi decideremo se partire con il rifacimento del manto stradale prima o dopo Natale, in modo che i commercianti non si trovino un altro cantiere durante le feste". Per quanto riguardo infine la rivoluzione viabilistica a Sant'Agostino se ne riparlerà solo a primavera.