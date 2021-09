Sant'Agostino, il porto turistico è ancora in "alto lago"

Secondo il cronoprogramma iniziale, i lavori per il nuovo porto turistico di Sant'Agostino avrebbero dovuto terminare entro il 20 giugno. Tuttavia, già da tempo era chiaro che la tabella di marcia non sarebbe stata rispettata. Continui ritardi e rinvii hanno fatto sì che la stagione turistica fosse totalmente compromessa in un'area, quella di Viale Geno, già segnata dal cantiere delle paratie per la posa delle barriere a pacchetto.

Come si può vedere dalla foto scattata questa mattina il cantiere è ancora in "alto lago". Al momento nell'area interessata non ci sono addetti al lavoro e per vedere ultimato il nuovo porto si dovrà attendere ancora molto tempo. Difficile a questo punto pensare che il restyling possa essere terminato per la fine di settembre. Insomma un'area senza pace dove i residenti e i turisti sono costretti a fare lo slalom tra le barriere dei lavori in corso e quelli in attesa di riprendere.