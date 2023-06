Lungolago di Como, il 9 giugno si inaugura il primo tratto fino a piazza Cavour

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, il procede secondo cronoprogramma. E oggi arriva un annuncio importante: Il prossimo venerdì 9 giugno alle ore 13, l’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Energia e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, inaugurerà il tratto di lungolago di Como che va da Sant’Agostino a Piazza Cavour.

“Avevamo annunciato il termine dei lavori prima dell’inizio della stagione estiva - commenta Massimo Sertori - e abbiamo mantenuto la promessa. La prossima settimana restituiremo ai cittadini comaschi buona parte della nuova passeggiata, con il suo nuovo aspetto più fruibil. “Siamo arrivati a realizzare il’70% dei lavori del cantiere delle paratie e continueremo a lavorare senza sosta fino alla sua chiusura definitiva. L’appuntamento è per venerdì 9 giugno, in prossimità di Piazza Cavour, per consegnare il nuovo lungolago ai cittadini e ai turisti di tutto il mondo”.