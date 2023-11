Cantiere delle paratie: a che punto è il nuovo lungolago di Como

Proseguono senza sosta i lavori sul cantiere delle paratie dopo i rallentamenti inevitabilmente causati dall'esondazione del lago di Como. Gli addetti sono al lavoro sostanzialmente sugli ultimi due fronti aperti: la scalinata di piazza Cavour e l'ex passeggiata Amici di Como. Due tasselli fondamentali per consegnare entro la fine del 2024, dopo 16 anni di calvario, il nuovo lungolago a prova, si spera, di esondazione.

Al momento nulla lascia pensare a nuovi ritardi, anche perché le opere ingegneristiche più importanti riguardavano la cosiddetta vasca A, già completata e in via di ultimazione anche per quanto riguarda gli arredi di superficie, di competenza del Comune di Como così come la ciclopedonale. Operazioni che verranno effettuate specularmente anche nella vasca B appena le operazioni di adeguamento sismico e le pavimentazioni, queste in capo a Regione Lombardia, saranno concluse. Ultimo atto del cantiere sarà probabilmente quello che riguarderà la posa delle ringhiere di protezione a lago, già finanziate e in attesa di definitivo nulla osta del progetto da parte della Soprintendenza.