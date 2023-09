Cantiere delle paratie, a che punto sono i lavori

Il cantiere delle paratie avanza inesorabile e, al netto delle antipatie che da sempre si trascina, la tanto attesa fine sembra davvero sempre più vicina. I lavori si concentrano ora sulla scalinata di piazza Cavour e in particolare sull'ex passeggiata Amici di Como, oggi quasi completamente occupata dall'avanzamento dell'opera attesa per il prossimo anno, dopo oltre tre lustri dalla posa della prima pietra avvenuta nel 2008. Abbiamo fatto il punto con il responsabile del cantiere, l'ingegner Andrea Perazzolo: "Sì, in questo momento, le parti interessate sono appunto quelle menzionate. Su piazza Cavour stiamo lavorando per completare i cordoli di testa della scalinata e ora procederemo con quelli sotto la superficie del lago. Tuttavia in questo caso siamo vincolati dall'altezza dell'acqua che in questi giorni ha in parte invaso il contenimento delle palancole. Stiamo quindi aspettando che il livello del lago cali per avanzare anche in questo senso e terminare la scalinata che entro la fine dell'anno dovrebbe mostrare la sua forma definitiva".

"Sulla vasca b - aggiunge Perazzolo - stiamo invece completando gli scavi per la posa dei pali di fondazione per l'adeguamento sismico. Nei prossimi giorni contiamo di ultimare anche questa passaggio che alla fine ci consentirà di procedere com pavimentazione di questo secondo tratto di passeggiata. Un altro passaggio sarà poi quello che vedrà interessato il lungolago dalla costruzione dell'edificio polifunzionale, gemello di quello della nuova biglietteria della Navigazione, che servirà in parte come cabina elettrica e in parte come sala d'attesa per il pontile 4".

Conseguentemente, come accaduto, per il primo tratto, il Comune di Como si occuperà poi degli arredi e del proseguimento della pista ciclopedonale. Infine, si attende sempre entro il 2024 la posa dei nuovi parapetti che dovrebbero quindi sancire la conclusione dell'opera più complessa con cui la città abbia mai dovuto confrontarsi. E se anche sul fronte Giardini a lago tutto dovesse finalmente procedere senza nuovi colpi di scena, il prossimo anno potrebbe essere un anno davvero glorioso per Como. Nell'attesa, e fatti tutti gli scongiuri del caso, possiamo azzardare una sentenza: il cantiere delle paratie non vivrà una quarta stagione. Quella guidata da Regione, e che vede il sindaco Rapinese fortunato attore protagonista, sarà l'ultima.