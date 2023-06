Il cantiere dei Giardini a lago non parte, decaduta l'azienda che si era aggiudicata i lavori

Qualche dubbio lo avevamo segnalato nei giorni scorsi riportando il malumore che si respirava ai Giardini a lago. Un altro indizio era arrivato dai lavori Lereti fermi. Ora però è tutto nero su bianco con una determina del Comune di Como che ufficializza la decadenza dell'affidamento dei lavori di riqualificazione dei Giardini a lago all'impresa campana Letizia Raffaele, che a suo tempo si era aggiudicata l’appalto con il consorzio Krea Srl di Acireale, in provincia di Catania

I problemi riguardano sia la mancata consegna della documentazione necessaria alla stipula del contratto, sebbene fosse stata più volte sollecitata da Palazzo Cernezzi, sia la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria, pur essendo stata convocata dall’Ufficio Contratti. Ragion per cui già lo scorso 25 maggio, l’impresa di Casal di Principe era stata diffidata dal presentarsi in Comune per la sottoscrizione del contratto, firma che avrebbe dovuto essere posta mercoledì 7 giugno 2023. Invitata poi trasmettere la documentazione richiesta dall’Ufficio Contratti per il rogito entro e non oltre il 30 maggio 2023, sottolineando che in mancanza di quanto richiesto si sarebbe provveduto a dichiarare la conseguente decadenza dell’aggiudicazione. Non avendo ricevuto comunicazione alcuna, al Comune non è restato altro da fare se non appunto dichiarare decaduto l'affidamento all'impresa aggiudicataria. Riservandosi inoltre ogni eventuale azione risarcitoria per i maggiori costi che l’Amministrazione dovrà sostenere per l’esecuzione dell’opera. Tradotto, tutto da rifare, i lavori non partiranno il 12 giugno.