Esordio discografico per la cantante comasca Alice Cucumo

Disponibile dal 4 Novembre nei principali store digitali “Il cuore in una scatola”, il primo singolo della cantante comasca Alice Cucumo, una ballad intensa che porta le firme di Vittorio Valenti e Eva Savarò (etichetta Rosso Al Tramonto).

"Questo brano nasce con la voglia di lasciarsi andare finalmente - spiega Alice - lasciare andare tutte quelle occasioni in cui ci si sente sopraffatti da chi è più prepotente, da chi usa le debolezze altrui per sovrastarlo, da chi è talmente insicuro da dover schiacciare chi non riesce a reagire. E’ un brano di riscatto, che vuole comunicare la possibilità, per tutti, di trovare un linguaggio".

Alice Cucumo è nata a Como, nel segno dell’acquario, che non è un particolare di poco conto a suo dire. E’ nata cantando, la cosa che sa fare nel modo più naturale in assoluto." Purtroppo quel percorso di crescita - continua l’artista - esperienza e scoperta che chiamiamo “vita”, non sempre va come vorremmo quindi mi sono ritrovata ad accantonare questa passione per tanto, troppo tempo. Si sa, però, che quando la natura chiama non si può opporre resistenza e quindi, ho buttato all’aria tutto quanto costruito per riprendere in mano quello per cui sono nata: cantare".

Alice svolge con successo un percorso accademico, lavora con la musica e con il canto, cercando di trasmettere la bellezza di quest’arte a tutte le persone che decidono di approcciarsi a questo mondo. Questo singolo è l’inizio del coronamento di un grande sogno. Qui la pagina Instagram di Alice.