Canile di Olgiate, Flora adottata dopo l'incendio e riportata indietro: aiutiamola

Se volete il cane perfetto Flora non fa per voi. Ma se volete un cane speciale allora continuate a leggere l'appello che facciamo per lei. Flora è un meticcio di circa 4 anni e mezzo. È abituata alla convivenza con altri cani. Dopo l'incendio che ha visto coinvolto il canile di Olgiate Comasco aveva trovato una famiglia ma poi è stata riportata indietro. Quando è tornata, nel suo modo un pò buffo, ecco come si è accomodata sulla poltrona del canile (nella foto di copertina). Già perchè Flora ha un piccolo problema di deambulazione alle zampe posteriori. Nonostante questo è completamente autonoma sia nel muoversi che per i suoi bisogni fisiologici. Esce con la pettorina ma chiaramente non può fare passeggiate troppo lunghe.

Chi volesse può andare al canile di Olgiate a trovarla.

Diana, la responsabile del canile, ci ricorda che sia per lo stallo che per le adozioni definitive viene fatto compilare e firmare un modulo (qui il link).

Chi volesse chiamare per avere informazioni più precise sulla bella Flora può telefonare o scrivere un messaggio a questo numero:

+39 347 591 9981 Raffaella.