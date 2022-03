Cane recuperato dalle acque del lago e salvato dalla polizia: si cerca il proprietario

Infreddolito e impaurito ma sano e salvo grazie a Valeria, suo marito e a due poliziotti. Questo cagnolino (un meticcio di taglia medio piccola, dall'età stimata di 9-10 anni) vagava sulla strada per Osteno. Quando Valeria e suo marito lo hanno visto che si muoveva smarrito hanno cercato di prenderlo nel sottobosco prospicente la strada ma alla fine per lo spevento il cane si è buttato nel lago. Valeria era già pronta a buttarsi ma proprio in quel momento sono intervenuti anche due agenti della polizia di Stato, uno dei quali allungandosi nell'acqua è riuscito a recuperare la bestiola. Il cagnolino è adesso a casa di Valeria che sta lanciando via social molti appelli per cercare di trovare il suo padrone.

È stato portato dal veterinario e hanno già verificato che non ha alcun microchip. Valeria lo terrà a casa sua fino a domani poi, se non si troveranno i proprietari o una sistemazione, sarà portato al canile. Vi preghiamo di condividere questo appello per capire da dove viene il cane del lago. Al momento non mangia perchè è ancora sotto choc. Aiutiamolo. Chi avesse informazioni può contattare la redazione di QuiComo oppure Valeria stessa via messenger a questo profilo.