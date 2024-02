Nel centro storico di Como apre CandyLisa, la catena di negozi di caramelle "instagrammabili"

Apre in centro storico a Como CandyLisa, la catena di negozi di caramelle famosa per lo stile colorato e accattivante. Il negozio apre in via Vittorio Emanuele 48 al posto del precedente negozio di scarpe personalizzate Etica Estetica ed è il primo punto vendita comasco della catena che conta già una cinquantina di negozi in tutta Italia.

"L'apertura vera e propria - spiega Tiziano Bianco, uno dei titolari di CandyLisa - è prevista per sabato 17 febbraio, quando l'allestimento sarà completato e tutti i prodotti saranno esposti per la vendita. Abbiamo scelto Como perché come catena puntiamo solo sulle località turistiche. Ci caratterizziamo per la bellezza dei nostri negozi dove la gente entra anche solo per guardare e scattare foto o girare video da pubblicare su Instagram o Tik Tok".

Per quanto riguarda, invece, il negozio Etica Estetica il suo titolare Matteo Mancini ha fatto sapere di avere preferito concentrarsi sui punti vendita di altre cittò: "Mi sono trovato improvvisamente senza personale e visto quanto è difficile trovare persone capaci e volentorose e soprattutto quanto è faticoso formarle, ho colto la palla al balzo quando mi è stato chiesto di subentrare nel punto vendita di via Vittorio Emanuele II. Ad ogni modo Como mi è rimasta nel cuore e non è assolutamente detto che in futuro riapra la mia attività sul lago".