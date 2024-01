Cancello transennato da tre mesi a Villa Olmo: "Nota stonata per uno dei luoghi più belli di Como"

Ha ragione il lettore di QuiComo autore di questa foto-segnalazione: "L’immagine di degrado di quel cancello chiuso ed evidentemente ammalorato, in uno dei luoghi più belli della città, è veramente una nota stonata. Si dirá che tutta la villa è in corso di recupero, ma ripristinare il cancello e la sua funzionalità appaiono come cose prioritarie". Il cancello in questione è quello del lato nord, dalla parte di via per Cernobbio. Il lettore nella segnalazione inviata alla nostra redazione fa notare che il cancello "è chiuso ormai da novembre scorso. Gli utenti devono fare una piccola deviazione per passare, che nelle ore serali è completamente buia e con gradini che possono risultare pericolosi".

L'assessore Chiara Bodero Maccabeo (delega Parchi e Giardini), interpellata da QuiComo sull'argomento, ha prontamente risposto spiegando che a breve tutti i cancelli saranno sistemati. Il ritardo degli interventi di sistemazione sono dovuti a motivi per così dire tecnici: "E' stato programmato un intervento manutentivo che riguarda tutti i cancelli del compendio Villa Olmo. Il primo che sarà manutenuto è quello attualmente transennato per motivi di sicurezza, posto in prossimità del Casino Nord, verso l'area di parcheggio. A rotazione i cancelli verranno smontati, le parti mobili portate in officina, dove le lavorazioni riguarderanno scartavetratura, rimozione di strati o punti localizzati di ruggine, integrazioni laddove necessarie in maniera assolutamente puntuale, trattamento protettivo antiruggine e verniciatura con il medesimo colore esistente e previa campionatura. Lo stesso dicasi per le parti che rimangono in sede. Contestualmente verrà verificata la stabilità dei pilastri e l'ancoraggio. L'effettuazione di tali lavorazioni richiede l'autorizzazione al subappalto, in fase di perfezionamento, sul contratto manutentivo vigente per il 2024 e avviato lo scorso 2 gennaio. Non è consigliabile eseguire tali lavorazioni in condizioni climatiche con temperature rigide, pertanto gli interventi sono stati programmati per il mese di febbraio. La sequenza di intervento sui cancelli terrà conto delle esigenze di fruizione degli utenti e del prossimo inizio dei lavori alla villa".