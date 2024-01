Arriva il canale WhatsApp di QuiComo: come seguirci

E' finalmente nato il canale WhatsApp di QuiComo. Si tratta della possibilità di ricevere aggiornamenti e informazioni in tempo reale su WhatsApp grazie all'iscrizione al nostro canale. La comunicazione avverrà in modo unidirezionale, vale a dire che il lettore di QuiComo non può interagire. Non si tratta, dunque, di una chat di gruppo, ma di un modo facile e veloce per ricevere informazioni riguardanti il territorio di Como e provincia.

Il servizio garantisce la privacy, non è possibile vedere l’identità delle altre persone iscritte al canale. L’utente potrà visualizzare la lista dei canali disponibili tramite un’apposita funzionalità di ricerca, e potrà gestire la propria adesione con la massima semplicità, non potrà rispondere ai messaggi dell’amministratore ma potrà dare un feedback tramite le reazioni.

Il canale WhatsApp di QuiComo entrerà in funzione nei prossimi giorni ma è comunque già possibile iscriversi a questo link. La redazione cercherà di utilizzare questo canale anche per mandare foto e video inediti o comunque in anticipo rispetto alla pubblicazione degli articoli, soprattutto nei casi di eventi particolari che meritano una cronaca in diretta e in costante aggiornamento.