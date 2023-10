Campo Gigi Meroni di via Acquanera, al via i lavori

È stato sottoscritto oggi il contratto per la realizzazione del manto sintetico e del relamping illuminotecnico del campo sportivo Gigi Meroni in via Acquanera.

Il contratto è stato sottoscritto dal Segretario generale dott.ssa Maria Lamari, dal dott. Emilio Ostinelli, procuratore della società Limonta Sport e dal responsabile del procedimento dei lavori, architetto Luca Noseda. Nella giornata di lunedì 23 ottobre è previsto l’incontro con la direzione dei lavori. Nei mesi scorsi a Palazzo Cernezzi a Como erano arrivate ben 45 offerte di aziende interessate. Il primo lotto dell'appalto prevede quindi il rifacimento del campo da calcio e delle torri con i fari per l’illuminazione del terreno di gioco.