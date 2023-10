A Fenegrò il campionato italiano di rompicapo: 7 "puzzle" da risolvere in due ore

Ancora pochi giorni per iscriversi al campionato italiano di rompicapi. Il Mechanical Puzzle Competitions, giunto alla sua terza edizione, si svolgerà il 25 novembre 2023, ma le iscrizioni sono aperte fino al 30 ottobre. Le categorie in cui si può partecipare sono quattro, a seconda dell'età, così da dare modo a chiunque di mettersi alla prova.

Dove e quando

La gara si svolgerà il 25 novembre dalle ore 15 alle ore 17 in tutta Italia. Sono venti le sedi in cui avrà luogo la sfida, ognuna in una località diversa, da nord a sud (Sardegna compresa). Tra queste località ce n'è una anche in provincia di Como, si tratta dell'Istituto Comprensivo "Giovanni Bosco" di Fenegrò, in via dell'Arte 1.

Come si svolge la gara

I partecipanti avranno due ore di tempo per risolvere 7 rompicapi appositamente realizzati per la competizione. Troveranno alla postazione a loro assegnata un pacco contenente i puzzle da risolvere che andrà aperto dopo il via. Il costo dell'iscrizione è di 30 euro ma ogni partecipante avrà in regalo i sette rompicapi. Tutte le info utili al sito mechanicalpuzzlecompetitions.com.