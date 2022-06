Campi estivi per bambini a Villa del Grumello

Campi estivi anche in uno dei luoghi più belli di Como, Villa del Grumello. Ecco di seguito il programma che riguarda i bambini tra i 7 e g,i 11 anni.

20-24 GIUGNO 2022

dalle 14.30 alle 19

Iscrizioni: parco@villadelgrumello.it

I corsi partiranno solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti

dalle 14,30 (ex Portineria) e Parco del Grumello

Burattini d’artista

Laboratorio di ideazione, costruzione e animazione di burattini ispirati alla passione per loro di Paul Klee – che li costruiva per il figlio – e ambientati nel parco storico botanico del Grumello.

Una serie di personaggi realizzati con materiale povero di recupero, ma ricchi di vita, di personalità e d’invenzione: una moltitudine di burattini dal grande cuore! In ognuno di loro vive il bello e il brutto, la vita e la morte, lo spaventoso e il comico, proprio come nel gioco spontaneo dei bambini e il loro sguardo è vero, pungente, vivo. Immersi nella natura e nella musica cinguettante del parco, i bambini lavoreranno assieme progettando e realizzando tutto l’occorrente per la messa in scena di un breve spettacolo di animazione: creeranno veri pezzi unici, opere d’arte con cuore e libertà, pronte ad esibirsi in un divertente micro-show burattinesco!

A cura dell’attrice e regista Cristina Quadrio

dalle 17,30 Prato della Serretta del Grumello

Coltiviamo l’energia.

Giochi marziali e introduzione al kung fu.

La natura accogliente del Parco coi suoi movimenti lenti, profumi, colori e sguardi sul lago s’intreccia col gesto e il respiro di chi vi si immerge, ne assorbe la bellezza e ne viene così rigenerato. Per i bambini una pratica coinvolgente e divertente di cura di sé, di connessione di gruppo e con l’ambiente.

Con il Maestro Roberto D’Agostino.

4-8 LUGLIO 2022

dalle 14.30 alle 19

dalle 14,30 Hub (ex Portineria) e Parco del Grumello

Cantastorie al Grumello

Laboratorio teatrale e pittura su lenzuolo.

Nella fantastica cornice arborea del Parco, i bambini racconteranno l’incredibile storia del Barone Rampante ambientandola sulle rive del lago. Parole, filastrocche, poesie e immagini ideate e realizzate dai bambini saranno il cuore pulsante del racconto corale, che verrà poi messo in scena in un breve spettacolo di animazione.

A cura dell’attrice e regista Cristina Quadrioww

dalle 17,30 Prato della Serretta del Grumello

Un progetto di Associazione Villa del Grumello

INFORMAZIONI

Costo a settimana euro 120 a bambino

Iscrizione bambini dello stesso nucleo familiare o per più settimane euro 100

Maggiori informazioni e iscrizioni scrivere a parco@villadelgrumello.it

Accesso al parco pedonale, parcheggio della Serra del Grumello, con accesso da via Bignanico

Via Cernobbio 11, Como | +39 031 2287620