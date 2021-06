Camnago, capitolo chiuso: dopo 23 anni parcheggi, aree verdi e campetto presi in carico dal Comune

In data 8 giugno il Comune di Como ha acquisito gratuitamente aree e opere di urbanizzazione secondaria realizzate nell’ambito del piano di lottizzazione residenziale delle società Valman e Voltino a Camnago superiore, adottato dal Consiglio comunale nel luglio del 1996 e approvato con delibera di giunta regionale alla fine dell’anno successivo.

In base alla convenzione urbanistica stipulata nel 1998, oggi sono state cedute al Comune le opere di urbanizzazione primaria, cioè reti di servizi e impianti, e le opere di urbanizzazione secondaria, che consistono in diverse aree di parcheggio per circa 2.500 mq totali, verde per un totale di 2.400 mq e verde attrezzato con un campetto polifunzionale per 1.160. Il tutto era stato realizzato a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Queste opere già da alcuni anni sono fruibili dai residenti del quartiere e con la cessione al Comune d’ora in poi saranno prese in carico per gli aspetti gestionali e manutentivi. Inoltre, con gli atti notarili è stata costituita servitù di uso pubblico sulle strade residenziali interne alla lottizzazione.

Queste le dichiarazioni dell'assessore Butti:

«Si tratta di un atto importante e significativo perchè dopo ben 23 anni è stato chiuso un piano di lottizzazione che rappresenta una porzione importante del quartiere di Camnago.

E' l'ennesimo atto volto a chiudere situazioni aperte che per decenni nessuno ha mai chiuso ma sempre accantonato: procederemo anche nei prossimi mesi in questa direzione, chiudendo altre pratiche aperte da decennni»