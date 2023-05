Camilla Ciraolo e il film di Pupi: ci sarà anche lei al Cinelandia per la prima proiezione

Ci sarà anche lei, l'attrice comasca protagonista dell'ultimo film di Pupi Avati, alla prima proiezione del film che si terrà al Cinelandia di Como. Il debutto di "La quattordicesima domenica del tempo ordinario" è in programma per il 4 maggio, data in cui la pellicola verrà proiettata nelle sale italiane. La talentuosa e bella Camilla Ciraolo ha scelto di presenziare alla prima "lariana", dunque ci sarà anche lei alle ore 21 di giovedì sera al multisala di via Paoli.

Come è noto Camilla interpreta la protagonista del film in età giovanile (Edvige Fenech è la protagonista in età più matura) al fianco di Lodo Guenzi (leader del gruppo musicale Lo Stato Sociale).