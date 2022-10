Camerlata, il parcheggio della stazione chiude per (massimo) quattro giorni

Da lunedì 24 ottobre, per un massimo di quattro giorni, è prevista la riasfaltatura del parcheggio della stazione di Camerlata in via Scalabrini, con fresatura, messa in quota dei chiusini e rifacimento del tappeto d'usura. Durante i lavori, per garantire la sicurezza, è prevista la chiusura del parcheggio. Sarà consentito solo l'accesso pedonale alla stazione. Ultimata la segnaletica orizzontale, il parcheggio verrà riaperto.

“Giorno dopo giorno l’Amministrazione prosegue l’impegno per migliorare la Città. Con l’asfaltatura del parcheggio della stazione di Camerlata, facciamo un altro passo in questa direzione” afferma Maurizio Ciabattoni, assessore a Edilizia privata, Lavori pubblici, Politiche energetiche, Reti, Acque e Strade del Comune di Como.