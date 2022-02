A Como Camerlata si illumina con i colori della bandiera Ucraina

Dopo la manifestazione di ieri sabato 26 febbraio per la Pace in Ucraina, che ha visto almeno un migliaio di comaschi scendere in piazza Vittoria, la città di Como da un altro forte segnale di solidarietà verso il popolo ucraino e contro la guerra. La fontana di Camerlata è stata illuminata con i colori della bandiera Ucraina. Le splendide e suggestive foto ce le invia Gabriele Cattaneo (qui il link). Sono state scattate con il drone da varie angolazioni nella serata di ieri.