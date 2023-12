Raccolta rifiuti a Como: cosa cambia durante le feste natalizie

Durante le festività natalizie i servizi di raccolta e conferimento dei rifiuti del Comune di Como subiranno alcune modifiche. Il centro di raccolta di via Stazi sarà chiuso il 25 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio, ma sarà aperto il 6 gennaio. La raccolta prevista il 25 dicembre sarà posticipata a martedì 26, mentre quella del 26 dicembre sarà posticipata a mercoledì 27. La raccolta del 1° gennaio sarà posticipata a martedì 2, con esposizione entro le ore 8.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2024, il centro di raccolta di Via Stazzi avrà orari di apertura ampliati. I nuovi orari saranno lunedì chiuso, martedì e mercoledì dalle 8 alle 18, giovedì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, venerdì e sabato dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, e domenica dalle 07 alle 12. Si specifica che mercoledì e venerdì è consentito l'accesso solo con furgoni e autocarri, previa autorizzazione del Comune, scaricabile dal sito comunale. Le utenze non domestiche devono essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali e devono possedere l'Ecopass. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito www.apricaspa.it e l'app PULIAMO.