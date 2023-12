Raccolta rifiuti a Como: cosa cambia da Capodanno all'Epifania

Aprica ricorda che, anche durante le Festività del Primo dell’Anno e dell’Epifania, i servizi di raccolta rifiuti nella città di Como subiranno alcune modifiche.

Per quanto riguarda lunedì 1° gennaio, la raccolta di carta, organico e indifferenziato prevista nelle zone Acquanera – Albate – Bassone - Trecallo sarà sospesa.

Nella stessa giornata, nelle zone Camnago – Civiglio – Garzola – Lora – Muggiò verrà sospesa invece la raccolta di plastica, organico, vetro e metalli.

Tali servizi di raccolta saranno effettuati martedì 2 gennaio, e le utenze interessate sono invitate a esporre i rifiuti entro le ore 08:00 del mattino.

Si segnala che il Centro di Raccolta di via Stazzi resterà chiuso il 1° gennaio, mentre sarà regolarmente aperto il 6 gennaio. Inoltre, per garantire una maggiore accessibilità e una migliore fruizione del servizio da parte della cittadinanza, si ricorda che dal 1° gennaio sarà esteso l’orario di apertura del Centro:

- Martedì e mercoledì* dalle 08.00 alle 18.00

- Giovedì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00

- Venerdì* e sabato dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00

- Domenica dalle 07.00 alle 12.00

Aprica si scusa per eventuali disagi e invita i cittadini a consultare con attenzione i calendari ufficiali per contribuire al regolare svolgimento delle operazioni di raccolta. Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.apricaspa.it, a contattare il numero verde 800 437678 e l’app PULIAMO.