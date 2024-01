Raccolta differenziata a Como: quando e come ritirare il calendario 2024 cartaceo

I calendari cartacei per il 2024 per la raccolta differenziata a Como sono reperibili presso l'Ufficio Ambiente e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, ma potranno essere ritirati anche nei pressi del mercato coperto e mercato mercerie.

Al mercato coperto da lunedì 8 gennaio a sabato 13 gennaio dalle ore 8 alle 13 in via Mentana angolo Largo Spallino (in caso di pioggia presso il porticato dell’ex chiesa di San Francesco). Al mercato mercerie martedì 9 gennaio, giovedì 11 gennaio e sabato 13 dalle ore 8 alle ore 13 in piazza Vittoria in corrispondenza del Monumento a Giuseppe Garibaldi (in caso di pioggia presso il porticato all’angolo con via Milano).

Sarà presente un Ispettore Ambientale di Aprica per offrire assistenza e supporto ai cittadini. È invece possibile accedere in qualsiasi momento alla versione online, costantemente aggiornata e consultabile sul sito internet www.apricaspa.it, sull’app per smartphone e tablet PULIamo e sulla piattaforma ufficiale del Comune di Como. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla distribuzione dei calendari, oltre ai canali digitali resta a disposizione della cittadinanza il numero verde 800 437678.