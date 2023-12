I luminosi auguri della guardia di finanza di Como su Palazzo Terragni

Quest'anno, la guardia di finanza di Como ha deciso di celebrare il periodo festivo con uno straordinario spettacolo di luci, augurando a tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo. La proiezione luminosa ha trasformato il suggestivo Palazzo Terragni, sede delle fiamme gialle lariane, in un'opera d'arte luminosa. La scelta di utilizzare questo edificio iconico per gli auguri di Natale ha reso l'evento ancora più significativo, unendo tradizione e modernità in un connubio di grande impatto visivo. Non solo un messaggio di buone festività, ma anche un omaggio alla storia e all'impegno della guardia di finanza. Sulla facciata dello storico edificio razionalista viene proiettato fino al 10 dicembre il calendario storico del Cropo.