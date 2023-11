Arriva il calendario dell'Avvento dell’Elfo Ben

La missione dell’associazione Chi Ben Comincia è quella di trasformare il Natale dei bambini delle scuole dell'infanzia e della primaria in un'esperienza educativa che abbraccia i veri valori del Natale e della vita stessa: condivisione, amicizia, rispetto, accettazione della diversità... Il "Calendario dell'Avvento dell’Elfo Ben", creato da professionisti psicologi ed educatori, utilizza materiali appositamente progettati per insegnare ai bambini che il Natale è qualcosa di più di regali, dolcetti e luminarie. Obiettivo quello di ispirare i bambini a coltivare la gentilezza, la compassione e la generosità, plasmando cittadini responsabili e compassionevoli. Grazie alle donazioni ricevute, verranno promosse iniziative per l'integrazione sociale e forniti gli strumenti per aumentare l'indipendenza dei bambini e ragazzi disabili.

Il Calendario

- La casetta tridimensionale di Elfo Ben, in cartonato con le 24 finestrelle

- 24 bellissime letterine con 7 personaggi diversi

- 24 audio letterine lette da speaker professionisti, per i più piccolini

- 24 divertenti video di Elfo Ben, la cui missione è aiutare Babbo Natale a organizzare il Natale https://www.youtube.com/watch?v=6sMyF6mAX6c

- 18 canzoni dello Zecchino d’Oro

- Il gioco da tavolo con i 7 personaggi a forma di pedine, per giocare e collezionare gli Elfi

- La sigla ufficiale di Elfo Ben, tutta da ballare con coreografia dedicata.

Un progetto impegnativo ma molto apprezzato, siamo infatti giunti alla terza edizione.

Le donazioni sosterranno la creazione di programmi di integrazione sociale e l'acquisto di strumentazioni per migliorare l'autosufficienza dei giovani con disabilità. Quindi un doppio risultato: insegnare ai bambini i veri valori della vita; fare del bene.