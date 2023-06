Mura del Sinigaglia a Como imbrattate con insulti vari da tifosi del Lecco

Oggi venerdì 23 giugno potrebbe essere un giorno cruciale nella storia recente della Calcio Lecco 1912. Si riunirà l’assemblea della Lega B, ma credibilmente – come spiegato giovedì sera dai colleghi di LeccoToday – i casi dei blucelesti e della Reggina saranno solamente sfiorati in attesa che si esprimano Covisoc e commissione criteri infrastrutturali tra sette giorni. Poi la palla passerà al Consiglio federale – 7 luglio – e quest’organo sarà chiamato a dare una risposta alle domande arrivate, con la possibilità di decretare eventuali esclusioni dal prossimo campionato. Dovessero arrivare cattive notizie, in casa Lecco partirebbe immediatamente il ricorso: la società è agguerrita e pronta ad andare fino in fondo, coinvolgendo anche il Collegio di Garanzia del Coni e il Tar del Lazio se fosse necessario, convinta che debba essere il merito sportivo a prevalere alla fine dei giochi. La squadra legale della famiglia Di Nunno si avvarrebbe di uno specialista: venuta meno la candidatura di Mattia Grassani, avanza ora il nome di Paco D’Onofrio, docente di diritto sportivo e noto specialista nel campo.

Intanto però alcuni i tifosi del Lecco si sono già fatti avanti al Sinigaglia di Como, scrivendo sui muri frasi offensive, di facile intuizione: Como mexxa, Como 0 Lecco 3, Lecco 4 Como 0. Si tratta dei risultati delle ultime due partite disputate dalle due squadre nel 2020-21.

Il derby del lago, almeno tra le tifoserie, sembra essere già cominciato.