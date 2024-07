Il Como premiato in Regione per la sua promozione in A

"Naturalmente siamo molto orgogliosi della squadra e lo sono tutti coloro fanno parte del team, così come coloro che ci supportano: i nostri tifosi". Lo ha detto in un’intervista a Lombardia Notizie online l'allenatore del Como, Osian Roberts, nell’ambito della premiazione che si è svolta in Consiglio regionale, con il riconoscimento attribuito alle squadre professionistiche lombarde che si sono distinte nella stagione calcistica appena conclusa.

Presente anche il ceo del Como Francesco Terrazzani che ha consegnato una maglia autografata dei lariani al vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone.

A proposito delle sfide future che attendono il club, neo promosso nella massima serie, il mister ha ammesso: "Ovviamente siamo molto felici di ciò che abbiamo raggiunto in questa stagione, ma - ha concluso - abbiamo una grande sfida che ci attende, molto lavoro da fare, per poter competere bene in serie A".

