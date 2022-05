Calcio, Fontana: "Complimenti al Monza". In serie A ben cinque squadre lombarde

Como e Monza, almeno a livello calcistico, sono sempre state accanite avversarie e fino a ieri 29 maggio disputavano entrambe il campionato di serie B. Con la vittoria ai playoff sul Pisa, Ac Monza la prossima stagione la disputerà in serie A. Attilio Fontana, governatore della Lombardia, oltre a congratularsi con Berlusconi & company, ha fatto notare che la nostra regione avrà un grande ruolo nel calcio italiano con ben 5 squadre in serie A. Il Como 1907, con 47 punti è rimasto ancorato alla B. Si spera il grande salto per il prossimo anno.

Ha dichiarato Fontana:

"Complimenti a tutta la squadra, allo staff tecnico, ad Adriano Galliani e a Silvio Berlusconi. E complimenti a tutti i tifosi brianzoli che per la prima volta della loro storia conquistano la Serie A". Così il presidente della Regione Lombardia commenta la storica promozione in Serie A del Monza. "Una Serie A - aggiunge il governatore - che il prossimo campionato potrà contare su ben 5 squadre lombarde". Oltre al Monza, infatti, saranno ai nastri di partenza Milan, Inter, Atalanta e l'altra neopromossa Cremonese.