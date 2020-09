Un espresso omaggio nei bar Caffè & Caffè di Como

Un espresso omaggio in occasione della Giornata internazionale del caffè. E' l'iniziativa promossa locali Caffè&Caffè di Como nella mattinata di giovedì 1° ottobre. Gli esercizi di via Milano 31 e via Luini 27 festeggiano così la Giornata istituita nel 2015 in occasione di Expo a Milano. Da allora ogni anno tutto il mondo celebra la bevanda più amata e riconosce l’impegno di tante persone - dai coltivatori ai baristi - che lavorano per offrire un prodotto di qualità, di cui ogni giorno si consumano 3 miliardi di tazzine a ogni latitudine.

L’espresso offerto dai Caffè&Caffè è realizzato con la miscela Action Espresso Bio di Caffè Milani. Verrano offerti caffè fino all'esaurimento del primo chilo di miscela (circa 150 tazzine).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.