In estate i bus tra Menaggio e Argegno di sera sono gratis

Confermato anche per l’ormai imminente stagione estiva 2024 il potenziamento del servizio serale sulla tratta Argegno Menaggio, confermata anche la gratuità per tutta l’utenza, con una notevole sforzo economico da parte dei Comuni di Menaggio, Griante, Tremezzina, Sala Comacina, Colonno e Argegno, che assicureranno all’azienda ASF incaricata del servizio pubblico di trasporto in provincia l’equivalente del mancato pagamento dei biglietti da parte dell’utenza.

Tutti, a partire dalle 19:00 di ogni giorno, potranno usufruire in andata e ritorno del viaggio gratuito fra le località di Argegno e Menaggio, scendendo e salendo anche più volte nella stessa serata, offrendo di fatto un servizio “hop-on-hop-off”, per raggiungere i luoghi di svago e di intrattenimento che l’estate lariana di questa parte del lago è in grado come sempre di offrire.

Un contributo straordinario è stato offerto dall’Associazione Turistica “Tremezzina” nel mantenimento dei contatti non solo fra le Amministrazioni interessate ma anche con l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese, che in collaborazione con l’azienda ASF di Como, incaricata del servizio di trasporto pubblico, ha predisposto il nuovo servizio

Da domenica 9 giugno

L’orario, consultabile on-line sul sito della stessa azienda, entrerà in vigore domenica 9 giugno, con 6 coppie di corse dopo le 19:00 fra Argegno e Menaggio con cadenza oraria, gratuite per ogni categoria di utenza, offrendo alcune la prosecuzione questa volta a pagamento dopo Argegno verso Como e dopo Menaggio verso Colico.

“Un ringraziamento speciale va ai Sindaci dei Comuni di Menaggio, Griante, Sala Comacina, Colonno e Argegno – afferma il Sindaco di Tremezzina, Mauro Guerra - che assieme al Comune di Tremezzina si sono fatti parte attiva nel mantenimento di questo servizio, che già lo scorso anno aveva dato buoni risultati, partecipando alla copertura dei costi per renderlo gratuito a tutti. Ora aspettiamo di vedere la risposta dell’utenza locale e dei turisti, che ancora in queste settimane dimostrano di scegliere in modo significativo questi territori per la stagione estiva. Un grazie anche all’Agenzia per il supporto tecnico alle Amministrazioni comunali e all’azienda di trasporto che realizza il servizio.”