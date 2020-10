Buono scuola per le famiglie, ecco come ottenerlo

A partire dalle ore 12.00 di lunedì 5 ottobre e fino alle ore 12.00 di giovedì 26 novembre sarà possibile, per le famiglie che rientrano nei criteri previsti, fare domanda online per ottenere il contributo Buono Scuola. "Anche quest'anno - commenta il presidente della Regione Lombardia - confermiamo convintamente la nostra politica a favore della libertà di scelta educativa, con un intervento che prevede risorse per ben 24 milioni di euro e che si ripromette di intercettare migliaia di famiglie lombarde".

"E' una misura ormai storica per questa Regione - spiega l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro - e che rappresenta ancora oggi un punto di eccellenza nel panorama nazionale. A 20 anni di distanza dall'approvazione della Legge 62 del 2000, infatti, constatiamo che la nostra resta una delle poche Regioni italiane dove le famiglie possono contare su un aiuto effettivo. Potranno accedere al contributo tutte le famiglie lombarde con figli iscritti presso scuole paritarie (dalla primaria alla secondaria di secondo grado) e con un indicatore ISEE non superiore a 40.000".

Come fare la domanda

Per poter presentare domanda basterà accedere alla piattaforma www.bandi.regione.lombardia.it utilizzando il codice SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o il codice PIN della propria CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

"L'Invito le famiglie a munirsi il prima possibile, qualora ne fossero sprovviste - aggiunge l'assessore all'Istruzione della Regione Lombardia - dei codici necessari per accedere al servizio, ricordando loro che sono sempre a disposizione i nostri uffici per ogni chiarimento".

Assistenza tecnica

Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infomazioni sul bando

Ufficio Istruzione e diritto allo studio: dotescuola@regione.lombardia.it oppure numero unico Dote Scuola 0267650090 attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. (LNews)

ben