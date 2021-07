A Brienno la strada riapre in serata

L'alluvione ha fatto danni importanti in molti paese del lago di Como

Piano piano si torna verso la normalità. Anche a Brienno, dove da giorni si lavora senza sosta per sgomberare case e strade dall'onda alluvionale che ha travolto il paese. La strada verrà riaperta in serata appena sarà ultimata la rimozione dei detriti che lunedì hanno sommerso anche Brienno, uno dei comuni lariani più colpiti dal maltempo.

Intanto, mentre anche sulla Regina Vecchia si riaprono alcune strade, è finalmente tornato il sole e ora si spera solo che nuovi temporali non facciano altri danni in questo luglio che non simenticheremo facilmente. Al momento le previsioni sono molto incerte e si teme nuova pioggia soprattutto nel weekend.