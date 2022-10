Borgovico Street incontra il sindaco nella vecchia sede dell'Informagiovani

"Ogni promessa è debito. A partire da oggi e ogni venerdì mattina il sindaco riceverà i cittadini all' Informagiovani di via Vittorio Emanuele. Sarà presente dalle 8.30 alle 12.30. La sede è ancora da sistemare perfettamente ma noi badiamo soprattutto alla sostanza". Così l'assessore Ivan Matteo Lombardi sulla sua pagina Facebook, a ricordare ciò che il sindaco aveva promesso rispetto a quella sede, ovvero quella precedentemente occupata dall'Informagiovani, ora in via Natta.

Tra i primi ad essere ricevuti, Ester Negretti, che a sua volta ha annunciato l'incontro con Rapinese sulla pagina Facebook del gruppo che si occupa da anni di ridare dignità a una delle vie più belle e vive di Como: "Come Presidente di Borgovico Street ho avuto il piacere di essere stata la prima ad averlo incontrato in questo modo diretto e di estrema disponibilità verso i cittadini. Disponibilità sia del Sindaco che degli Assessori ma anche dei funzionari venuti apposto per incontrarmi e pensare assieme al disegno della città con importanti novità sulla nostro amato Borgo Vico. E' stato entusiasmante vedere quante persone si sono fermate per parlare con Rapinese, anche solo stringergli la mano ...ma non troppo forte perché ieri sera ha avuto un incidente e, anche se dolorante, era presente come promesso.Grazie".