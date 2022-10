Borgo Vico vecchia, il sindaco Rapinese la vuole pedonale

Certamente ne hanno parlato nell'incontro dei giorni scorsi, quando il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, e la presidente di Borgovigo Street, Ester Negretti, si sono dati appuntamento nell'ex sede dell'Informagiovani. D'altronde la questione era inserita al punto 32 del programma elettorale di Rapinese. Per la precisione, nello specifico, Rapinese ne scriveva così: ... E la Borgovico Vecchia? La Borgo Vico vecchia essendo centro storico a tutti gli effetti, a tutti gli effetti entrerà nella ZTL. Gradualmente però. Per i primi 5 anni la Zona sarà Limitata al Traffico solo la sera dopo le 20 e durante i fine settimana (e per i primi 5 anni rimarranno anche i posti auto, con strisce giallo/blu - h 20/h 8 come ai giardini Monsignor Maggiolini).

Ora non sappiamo se tutto avverrà in questi termini, tuttavia una cosa è certa: la promessa elettorale verrà mantenuta. Oltre allo stanziamento di 2.5 milioni di euro per rendere la Borgovico vecchia (per cui era stato fatto anche un sondaggio) parte centrale della vita di Como, soldi necessari al restyling dell'arteria, che intanto, appena esauriti i cantieri in corso, verrà sottoposta a un'asfaltatura provvisoria per l'inverno, Rapinese ha ribadito la massima volontà per farla rientrare in Ztl: "Un impegno rispetto al quale daremo tutto dopo anni di abbandono e disenteresse da parte delle precedenti amministrazioni".