Boom di turisti a Como anche a settembre

Nemmeno un giorno di weekend ma un qualsiasi giovedì di fine estate: Como scoppia di turisti. Così tanti come forse non se ne sono mai visti a settembre, quando peraltro le scuole sono già iniziate ovunque. Basta fare un giro alla Navigazione o alla Funicolare per avere subito un colpo d'occhio dell'incredibile afflusso di visitatori in città, in buona parte trainato dal Lario. Ma è la sera, girando per i tavolini dei ristoranti all'aperto, complice una serata caldissima, che ci si rende conto di quanto sia dominante la lingua inglese. Pienone anche nelle trattorie senza tavolini, dove una volta i clienti erano solo comaschi. A dimostrazione che la buona cucina di casa, come succede ad esempio all'Osteria del Gallo, è molto apprezzata dagli stranieri. Chi ha qualche anno in più sulle spalle, ricorderà quei decenni, non poi così lontani, in cui la città era completamente deserta anche a luglio, non parliamo poi di agosto e settembre.

Tuttavia, quello che si registra in questi giorni è un boom probabilmente da record. Anche prima del 2020, non si ricordano infatti numeri di questa portata. Ed è chiaro, o almeno lo dovrebbe essere, che con questa enorme risorsa economica tocca fare i conti. Se non la si vuole disperdere ma capitalizzare, occorre che la città si faccia trovare pronta. Per essere all'altezza di questi numeri, per far sì che i turisti restituiscano buoni feedback, qualcosa deve cambiare. E vanno bene le piazze piene di tavolini la sera, più figlie della pandemia che di una vera e propria intenzione; belli i battelli e la funicolare pieni. Però, pur concedendo un ultimo alibi al lungolago, le torri recintate e i musei chiusi non sono certo un esempio edificante di città turistica. Sono solo due esempi tra i tanti che si potrebbero fare laddove occorre un'intenzione, un salto di qualità. Mettere in sicurezza una città non vuol dire recintarla ma renderla sempre più attrattiva. L'arma più potente contro il degrado è la bellezza.