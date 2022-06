Bongiasca dopo l'alluvione: "Svuotare di competenze e risorse le province è stato un errore"

Il giorno dopo, e dopo molte ore di lavoro (non ancora terminato), il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, si muove verbalmente su due fronti: il primo per ringraziare gli addetti alle operazioni di ripristino delle strade invase dalle frane; il secondo per ricordare il ruolo della Provincia, ente reso

"Desidero ringraziare tutti gli uomini della Provincia di Como (e delle imprese esterne) che, fin dalle prime luci dell'alba di ieri, si sono prodigati per ripristinare la circolazione sulle numerose strade devastate dal maltempo. Tutti hanno dimostrato senso del dovere e spirito di sacrificio. In meno di 12 ore la situazione è stata riportata sotto controllo. Tutte le strade provinciali, infatti, sono tornate transitabili nelle serata di ieri, tranne la “Regina vecchia” a Laglio che resterà chiusa per il tempo necessario a permettere lo smaltimento dalle centinaia di metri cubi di detriti da cui è stata invasa".

"È facile rilevare che l'efficienza dimostrata - ha aggiunto Bongiasca - contrasti palesemente con una legge sbagliata che ha svuotato di competenze e risorse le Province, considerandole inutili. Tutto ciò salvo, poi, chiederci di intervenire con efficacia non appena si verificano situazioni di emergenza. Ricordiamoci, pero, che non sempre la professionalità e l’impegno possono ovviare alla endemica mancanza di figure professionali e ad un organico nettamente inferiore alle necessità del territorio. Sarebbe quindi ora di restituire alle Province la dignità che meritano".