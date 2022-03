Bollettino covid del 14 marzo: a Como 171 nuovi casi

Stando ai dati diffusi da Regione Lomabardia nella giornata del 14 marzo 2022, a fronte di 21.697 tamponi effettuati, sono 2.336 i nuovi positivi (10,7%). I decessi sono stati 13.

I dati del 14 marzo 2022

- i tamponi effettuati: 21.697, totale complessivo: 33.786.045

- i nuovi casi positivi: 2.336

- in terapia intensiva: 73 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 786 (+24)

- i decessi, totale complessivo: 38.952 (+13)

I nuovi casi per provincia

Milano: 874 di cui 488 a Milano città;

Bergamo: 104;

Brescia: 301;

Como: 172;

Cremona: 52;

Lecco: 49;

Lodi: 28;

Mantova: 69;

Monza e Brianza: 202;

Pavia: 113;

Sondrio: 16;

Varese: 218.