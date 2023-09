Bocciata due volte, non trova una scuola che la prenda: l'appello della mamma ai presidi comaschi

Gli esami di riparazione a settembre - inglese e scienze naturali - sono andati male. La studentessa, una ragazza comasca di 16 anni - non potrà più frequentare l'istituto Ciceri perché è il secondo anno di fila che viene bocciata e la regola non consente di ripetere l'anno per la terza volta. Il problema è che le è stato comunicato l'esito negativo degli esami il 6 settembre, giusto una settimana prima della ripresa delle scuole. E' iniziata allora una disperata corsa contro il tempo per iscriversi a un altro istituto, ma nessuno di quelli interpellati, spiega la mamma della ragazza, è disposto a prenderla. "Dicono che è troppo tardi e che non c'è posto", ha raccontato la mamma ai microfoni di QuiComo.

"Il primo anno - racconta la donna - mia figlia ha avuto due esami, latino e matematica, e purtroppo è stata bocciata. Abbiamo chiesto di cambiare sezione e quest'anno, nonostante in latino e matematica sia riuscita a mantenere la sufficienza, è stata bocciata in inglese e scienze naturali. Gli esami di riparazione purtroppo non sono andati bene e adesso mia figlia non può più frequentare il primo anno di una scuola che le interessava molto. Adesso ci troviamo in grande difficoltà. Mia figlia ci tiene a continuare a studiare e vorrebbe frequentare una scuola più improntata alle materie umanistiche che a quelle scientifiche. Abbiamo interpellato diversi istituti per iscriverla ma da tutti ci siamo sentiti dire che è troppo tardi". Infatti, l'esito degli esami di riparazione è arrivato il 6 settembre e, forse confidando nella riuscita positiva delle prove di scienze naturali e inglese, la ragazza e i genitori non hanno pensato a iscriverla per precauzione a un'altra scuola nell'eventualità di una seconda bocciatura. Da qui l'accorato appello della mamma ai presidi comaschi: "Mia figlia sta affrontando un momento difficile, è triste e ansiosa perché ha paura che sarà costretta a perdere l'anno. Se c'è un preside di un istituto disposto a iscriverla in ritardo, lo preghiamo di contattarci".