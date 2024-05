Blitz no vax al Monumentale, mura imbrattate di rosso: "Malori nei bambini? Colpa dei vaccini"

Vandali in azione nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio a Como. Alcune scritte no vax fatte con spay di vernice rossa sono comparse in via Regina Teodolinda sulle mura del Monumentale. "Malori nei bambini? È colpa dei vaccini", oppure "Vax per depopolare". Il Comune provvederà a pulire le scritte dalle mura e le forze dell'ordine stanno indagando per trovare i colpevoli consultando anche le telecamere di zona.