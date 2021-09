Blevio, riaperta la statale Lariana in entrambi i sensi di marcia

Domani, 30 settembre, si valuterà se, per consentire ulteriori pulizie (per es. svuotamenti cantine), saranno necessario altre brevi chiusure.

Dopo le frane (dovute ai temporali di questa notte, 29 settembre) che hanno visto ancora in difficoltà Blevio e le strade limitrofe (alcune delle quali erano state chiuse per essere messe in sicurezza) gli addetti della Provincia di Como hanno annunciato che la Strada provinciale Lariana è stata riaperta in questi minuti in entrambi i sensi di marcia.

