Blackout in alcune zone di Como: cosa è successo

"Causa blackout generalizzato e calo di tensione, alcuni impianti semaforici nelle zone San Martino - lungo Cosia - San Bartolomeo - piazza Vittoria - viale Cattaneo - via Lucini non sono correttamente funzionanti. E' in corso mappatura degli impianti fuori uso e contestualmente il loro ripristino. Si invita a procedere con attenzione limitando la velocità in prossimità degli incroci".

Questo il messaggio apparso sulla pagina Facebook della polizia locale di Como poco prima delle ore 19. Infatti, numerose sono state le segnalazioni di cali di tensione che hanno fatto mancare luce e corrente elettrica in diverse zone della città. Innanzitutto via Milano e la zona di Como Borghi, ma anche in strade come via Pessina e via dei Partigiani. In via Cadorna una donna è rimasta imprigionata nell'ascensore che si è fermato a causa del venire meno della corrente elettrica. E-distribuzione ha fatto sapere che la causa del blackout è stata dovuta a un "guasto" che sarà ripristinato entro le 22.30.