Blackout a Lora (e non solo): via la luce tre volte

Al buio per venti minuti la zona fino a via San Martino

Poco prima delle ore 18.30 del 6 novembre 2022 si è verificato un blackout nella zona di Lora e di parte della convalle di Como. La corrente è venuta meno per circa una ventina di minuti durante i quali è sembrata ritornare per due o tre volte. Non si conosce la causa. Sul sito di E-Distribuzione si sono limitati a segnalare la presenza di interruzioni sulla rete tra Camnago Volta e Lora ma anche in prossimità della zona di piazza San Rocco.